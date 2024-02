Roma, un pericolo in meno per De Rossi: il giapponese Mitoma del Brighton out 3 mesi

CalcioWeb

La Roma è reduce dalla vittoria contro il Torino trascinato dall’attaccante Paulo Dybala, decisivo con una tripletta nel 3-2 finale. La squadra di Daniele De Rossi si è rilanciata per le zone alte della classifica in Serie A e si prepara ad affrontare il Brighton negli ottavi di finale di Europa League.

Un pericolo in mano per i giallorossi, un grosso problema per Roberto De Zerbi. Il tecnico italiano, infatti, ha comunicato in conferenza stampa alla vigilia della partita di FA Cup contro il Wolves, il problema fisico di Kaoru Mitoma. Per il giapponese la stagione può considerarsi finita per un problema alla schiena.

“Penso che starà fuori per i prossimi 2-3 mesi, quindi la stagione può considerarsi conclusa”, le parole dell’allenatore italiano.