Salernitana, poco da recriminare: perché merita la salvezza

La Salernitana è la regina del calciomercato e la dirigenza continua a confermare le ambizioni di salvezza. La situazione di classifica in Serie A non è di certo facile: la squadra di Filippo Inzaghi occupa l’ultima posizione in classifica con appena 13 punti conquistati in 23 partite frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e addirittura 14 sconfitte. Il distacco dalla zona salvezza è di 5 punti e i granata hanno rosicchiato un punto a Cagliari e Verona dopo il pareggio positivo sul difficile campo del Torino.

E’ alta l’attesa in vista dell’anticipo della 24ª giornata contro l’Empoli in un match salvezza decisivo. Il presidente Iervolino non ha intenzione di arrendersi e nelle ultime settimane ha piazzato colpi veramente importanti in grado di trasformare la squadra.

Salernitana, la dirigenza ha fatto il massimo

La Salernitana ha fatto uno sforzo importante sul calciomercato per risollevare la situazione. Dopo la cessione inevitabile di Mazzocchi al Napoli, la dirigenza si è scatenata in entrata. In difesa sono arrivati calciatori del calibro di Boateng, Pasalidis e Pellegrino dal Milan. In particolar modo l’ex Bayern Monaco si è presentato con il botto e si candida a diventare il leader per la seconda parte di stagione.

In attacco è arrivato l’israeliano Shon Weissman più il tentativo (andato a vuoto) di riportare in Italia Mario Balotelli. Finita? Macché. Nelle ultime ore il club granata ha definito l’arrivo anche di Kostas Manolas, difensore greco di grande esperienza e con un passato importante tra Roma e Napoli. La Salernitana ha fatto un tentativo anche per l’ex Arsenal Mustafi. E non sono da escludere novità dopo la partita di campionato contro l’Empoli. Al contrario di altre squadre (vedi il Verona), la Salernitana si è rinforzata nettamente e la seconda parte di stagione si preannuncia di un altro livello. E’ pronto ad iniziare un altro campionato e la Serie A non è nuova a missioni impossibili…