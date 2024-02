CalcioWeb

La Salernitana ha deciso di esonerare Filippo Inzaghi dopo il ko casalingo contro l’Empoli. La stagione dei granata è deludente e il rischio retrocessione sempre più concreto. La classifica è da brividi: la Salernitana occupa l’ultimo posto con appena 13 punti conquistati in 24 partite frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e 15 sconfitte.

La dirigenza ha comunicato il ribaltone al tecnico ex Reggina ed è in arrivo il comunicato ufficiale. Secondo quanto riporta Sky Sport il club ha avviato i contatti per il sostituto: Fabio Liverani. L’ex Cagliari e Lecce è il nome in pole ma non è l’unico in corsa. Walter Sabatini farà un tentativo anche per Davide Ballardini, esperto in salvezza. Infine valutazioni sulle piste Leonardo Semplici e Fabio Grosso.