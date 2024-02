CalcioWeb

Sfuma il ritorno di Mario Balotelli in Italia, almeno in questa sessione di calciomercato. La Salernitana è scatenata sul fronte trattative e il direttore Sabatini è in contatto per regalare una squadra competitiva al tecnico Filippo Inzaghi e tentare il miracolo salvezza.

Il club granata ha contattato Mario Balotelli nella giornata di oggi per sondare la possibilità di un ritorno dell’ex Inter in Serie A. Secondo quanto riferito da Sky Sport l’Adana, proprietario del cartellino, ha detto no.

Sabatini ha contattato direttamente l’attaccante italiano, ma il club turco ha bloccato ogni trattativa. L’Adana aveva già concesso la cessione all’Empoli di Mbaye Niang e non ha preso in considerazione il doppio addio in attacco.