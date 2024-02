Sassuolo e Torino non si fanno male: botta e risposta nei primi minuti | CLASSIFICA

CalcioWeb

Si è conclusa un’altra partita della 24ª giornata del campionato di Serie A: al Mapei Stadium si sono affrontate Sassuolo-Torino e la sfida si è conclusa sul risultato di 1-1. Il tecnico Dionisi salva la panchina dopo le ultime prestazioni deludenti e conquista un punto positivo per la salvezza. La squadra di Juric continua a fallire occasioni importanti e non sembra in grado di lottare per l’Europa.

La gara si è decisa nel primo tempo con un botta e risposta nei primi minuti: apre Pinamonti al 5′, al 9′ è Zapata a siglare il definitivo 1-1. Nel complesso si sono registrate poche occasioni da gol e il risultato è giusto. Il Torino si porta a 33 punti in classifica, il Sassuolo a 20.

La classifica

Inter 60

Juventus 53

Milan 49

Atalanta 39

Roma 38

Lazio 37

Bologna 36

Napoli 35

Fiorentina 34

Torino 33

Genoa 29

Monza 29

Lecce 24

Frosinone 23

Empoli 21

Sassuolo 20

Udinese 19

Verona 18

Cagliari 18

Salernitana 13