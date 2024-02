Serie A, gli arbitri della 25ª giornata: Verona-Juventus a Di Bello

CalcioWeb

Si avvicina la 25ª giornata del campionato di Serie A, in programma da venerdì 16 febbraio con la sfida tra Torino e Lecce e il testa-coda tra Inter e Salernitana. Chiamate al riscatto Napoli e Juventus, rispettivamente contro Genoa e Verona. L’Atalanta continua la corsa Champions League e dovrà vedersela contro il Sassuolo. Spettacolo in Lazio-Bologna. Trasferte per Roma e Milan contro Frosinone e Monza.

Gli arbitri della 25ª giornata del campionato di Serie A

Torino-Lecce (venerdì 16, ore 19): Ayroldi;

Inter-Salernitana (venerdì 16, ore 21): Piccinini;

Napoli-Genoa (sabato 17, ore 15): Sacchi;

Verona-Juventus (sabato 17, ore 18): Di Bello;

Atalanta-Sassuolo (sabato 17, ore 20.45): Prontera;

Lazio-Bologna (ore 12.30): Maresca;

Empoli-Fiorentina (ore 15): Pairetto;

Udinese-Cagliari (ore 15): Mariani;

Frosinone-Roma (ore 18): Giua;

Monza-Milan (ore 20.45): Colombo.