Serie A, il calendario a confronto per lo scudetto: le insidie di Inter, Juve e Milan

E’ iniziata una fase importantissima per la stagione in Serie A e sono tre le squadre in corsa per la vittoria dello scudetto: Inter, Juventus e Milan. I nerazzurri sono reduci dal successo nello scontro scudetto contro i bianconeri ed i punti di distacco sono adesso quattro con una partita da recuperare per la squadra di Simone Inzaghi. Il Milan è reduce da un momento molto positivo e il successo in trasferta contro il Frosinone ha permesso ai rossoneri di accorciare sulla compagine di Massimiliano Allegri.

La classifica

Inter 57

Juventus 53

Milan 49

Atalanta 39

Roma 38

Bologna 36

Napoli 35

Fiorentina 34

Lazio 34

Torino 32

Genoa 29

Monza 29

Lecce 24

Frosinone 23

Sassuolo 19

Udinese 19

Verona 18

Cagliari 18

Empoli 18

Salernitana 13

Il calendario a confronto

Inter

E’ in arrivo un tour de force in casa Inter tra campionato e Champions League. La squadra di Simone Inzaghi dovrà vedersela contro l’Atletico Madrid del Cholo Simeone e il doppio impegno si preannuncia caldissimo. In campionato la situazione scudetto non è ancora chiusa e il distacco di 4 (o 5 o 7 punti) non è ancora rassicurante. L’Inter sarà chiamata nella prossima giornata dalla sfida all’Olimpico contro la Roma. La squadra di De Rossi ha cambiato passo dopo il cambio di allenatore e in casa è sempre un osso duro. Alla portata il match casalingo contro la Salernitana, poi la trasferta a Lecce e l’Atalanta in casa.

Roma-Inter

Inter-Salernitana

Lecce-Inter

Inter-Atalanta

Inter-Genoa

Bologna-Inter

Inter-Napoli

Inter-Empoli

Udinese-Inter

Inter-Cagliari

Milan-Inter

Inter-Torino

Sassuolo-Inter

Frosinone-Inter

Inter-Lazio

Verona-Inter

Juventus

Le ultime due partite della Juventus (soprattutto quella contro l’Empoli) non sono state all’altezza e la corsa al primo posto si è complicata. La squadra di Allegri non può più sbagliare e si giocherà le ultime speranze nelle prossime quattro partite. Le prossime tre gare sono infatti alla portata: Udinese e Frosinone in casa, Verona in trasferta. Il 3 marzo il definitivo banco di prova per le ambizioni da scudetto: la trasferta contro il Napoli di Walter Mazzarri.

Juventus-Udinese

Verona-Juventus

Juventus-Frosinone

Napoli-Juventus

Juventus-Atalanta

Juventus-Genoa

Lazio-Juventus

Juventus-Fiorentina

Torino-Juventus

Cagliari-Juventus

Juventus-Milan

Roma-Juventus

Juventus-Salernitana

Bologna-Juventus

Juventus-Monza

Milan

Il Milan è reduce da un momento entusiasmante sotto il punto di vista dei risultati ed è rientrato pienamente in corsa per la vittoria dello scudetto. Il calendario delle prossime 4 partite di campionato potrebbe rovinare i piani della squadra di Stefano Pioli: Napoli, Monza, Atalanta e Lazio sono sfide da brividi. Ad aprile i due scontri diretti contro Inter e Juventus.

Milan-Napoli

Monza-Milan

Milan-Atalanta

Lazio-Milan

Milan-Empoli

Verona-Milan

Fiorentina-Milan

Milan-Lecce

Sassuolo-Milan

Milan-Inter

Juventus-Milan

Milan-Genoa

Milan-Cagliari

Torino-Milan

Milan-Salernitana