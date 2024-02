Il Genoa spezza il tabù Udinese: primo successo dal 2016, salvezza più vicina | CLASSIFICA

CalcioWeb

Il Genoa batte 2-0 l’Udinese, spezza un importante tabù e avvicina la salvezza. Sabato sera decisamente dolce per il ‘Grifone’ che già nel primo tempo chiude la pratica Udinese: le reti di Retegui al 36′ e Bani al 40′ permettono di stabilire un doppio vantaggio che, complice l’espulsione di Kristensen per doppia ammonizione a inizio ripresa, permette alla squadra di Alberto Gilardino di veleggiare verso i 3 punti.

Era dal 2016 che il Genoa batteva l’Udinese, ben 8 anni e 13 partite trascorse nel mezzo. Grazie a questa vittoria il Genoa si porta a quota 33 punti in classifica con un sicuro +13 sulla zona retrocessione. La salvezza è più vicina. Passo falso, invece, per l’Udinese che non perdeva da 3 turni e resta davanti al Sassuolo battuto 2-3 dall’Empoli e al Verona superato 2-0 dal Bologna.

La Classifica di Serie A dopo Genoa-Udinese

Inter 63 Juventus 54 Milan 52 Bologna 48 Atalanta 45 Roma 41 Lazio 40 Fiorentina 38 Napoli 36 Torino 36 Monza 36 Genoa 33 Empoli 25 Lecce 24 Frosinone 23 Udinese 23 Sassuolo 20 Verona 20 Cagliari 19 Salernitana 13