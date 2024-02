Serie A, le pagelle di calciomercato delle 20 squadre: la regina è la Juventus

CalcioWeb

Si è conclusa la sessione invernale di calciomercato ed è il momento dei bilanci. Le squadre del campionato di Serie A si preparano per la seconda parte di stagione e la corsa per le zone alte si preannuncia spettacolare. Il riferimento principale è allo scontro scudetto tra Juventus e Inter, più il Milan come possibile outsider.

Bagarre per la zona Champions League con tante squadre in corsa come Atalanta, Roma, Fiorentina, Lazio, Bologna e Napoli. In arrivo indicazioni anche in zona salvezza: le ultime due squadre (Salernitana e Empoli) si sono mosse in entrata e uscita. Dubbi sull’Hellas Verona dopo le cessioni.

Serie A, le pagelle di calciomercato

ATALANTA voto 6: l’arrivo di Hien rappresenta un buon colpo. Si tratta di un calciatore in grado di garantire soluzioni importanti a Gasperini. In uscita la cessione di Zortea.

BOLOGNA voto 6: gli arrivi di Ilic, Karlsson e Odgaard sono interessanti. La cessione di Bonifazi non sposta gli equilibri.

CAGLIARI voto 5.5: le ultime ore hanno regalato gli arrivi di Mina e Gaetano, forse troppo poco per una squadra chiamata alla rimonta salvezza.

EMPOLI voto 5: mezzo voto in più per l’arrivo di Niang, ma la cessione di Baldanzi rischia di diventare pesantissima.

FIORENTINA voto 6: una soluzione in più in attacco: il Gallo Belotti. L’ex Roma non è un grande goleador, ma fisicamente è in grado di fare la differenza.

FROSINONE voto 5.5: sono arrivati Zortea, Bonifazi, Seck e Valeri: calciatori in grado di regalare alternative.

GENOA voto 6.5: via Dragusin (cessione inevitabile). I colpi in entrata Spence, Bohinen e soprattutto Vitinha sono di ottimo livello.

INTER voto 6: l’innesto di Buchanan è in grado di regalare una buona alternativa sulla fascia dell’Inter.

JUVENTUS voto 8: l’arrivo di Tiago Djalò è ottimo per il futuro, l’innesto del centrocampista Alcaraz è in grado di svoltare la squadra per la corsa scudetto.

LAZIO s.v.: è sfumato anche l’arrivo di Kent, poche le trattative impostate dal club biancoceleste.

LECCE voto 5.5: la cessione di Strefezza non è passata inosservata. Tutto da valutare l’arrivo di Winkelmann dal Werder Brema.

MILAN voto 5: in difesa sono arrivati Gabbia e Terracciano, troppo poco per una squadra in difficoltà nel reparto arretrato.

MONZA voto 6.5: la squadra è più forte dopo gli arrivi di Maldini, Popovic, Djuric e Zerbin.

NAPOLI voto 7: quattro buoni colpi (Mazzocchi, Ngonge, Dendoncker e Traore), uno di rilievo in uscita (Elmas).

ROMA voto 7.5: l’arrivo di Baldanzi alza di molto il voto. Buoni gli innesti di Angelino e Huijsen. In uscita Belotti e Kumbulla.

SALERNITANA voto 7: la salvezza è ancora possibile. L’arrivo di Jerome Boateng non ha bisogno di presentazioni, positivo anche l’arrivo di Zanoli. Le possibili sorprese? Pasalidis, Gomis, Vignato e Weissman.

SASSUOLO voto 6: due entrate (Doig e Kumbulla), due uscite (Vina e Alvarez).

TORINO voto 6.5: Lovato e Masina sono buoni colpi, Okereke regala un ricambio, curiosità per Kabic della Stella Rossa.

UDINESE voto 5: cambia veramente poco. E’ arrivato Giannetti dal Velez, via Pafundi e Masina.

VERONA voto 4: le cessioni sono troppo pesanti (Hien, Ngonge, Terracciano, Doig). Gli arrivi sono belle speranze.