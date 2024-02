Serie A, i pronostici della 24ª giornata: due 1 fisso e una doppia chance x2

CalcioWeb

E’ arrivato il momento della 24ª giornata del campionato di Serie A e sono in arrivo indicazioni di classifica per le zone alte e basse. Nel primo match sfida da brividi tra Salernitana e Empoli, le ultime due squadre della graduatoria. Nel primo match di sabato trasferta della Lazio contro il Cagliari, poi il primo big match tra Roma e Inter. In serata Sassuolo-Torino.

Domenica il lunch match tra Fiorentina e Frosinone, alle 15:00 altre due partite: Bologna-Lecce e Monza-Verona. Alle 18:00 la trasferta dell’Atalanta sul campo del Genoa, in serata la sfida per le zone alte tra Milan e Napoli. Lunedì il posticipo tra Juventus e Udinese. Ecco tutti i pronostici di CalcioWeb.

I pronostici della Serie A: si gioca la 24ª giornata

Salernitana-Empoli MG 1-3 casa

La partita della ‘vita’ per le due squadre. L’ambiente in casa Salernitana è caldissimo e i tifosi hanno incoraggiato la squadra alla vigilia. L’arrivo in difesa di Manolas ha portato ulteriore entusiasmo. L’Empoli ha cambiato passo con l’arrivo di Davide Nicola e non è da escludere un blitz. Ci tuteliamo con il pronostico MG 1-3 casa.

Cagliari-Lazio x2

La Lazio non vince da tre giornate e non può permettersi un altro passo falso. Il Cagliari è reduce da tre sconfitte consecutive e non sembra nella migliore condizione fisica. La quota del 2 (2.15) è molto interessante, più facile il pronostico x2.

Roma-Inter MG 1-3 ospite

L’Inter è la squadra più forte in campionato, la Roma ha cambiato passo dopo l’arrivo di Daniele De Rossi. I nerazzurri sono favoriti, ma l’Olimpico è sempre un campo caldissimo e insidioso. L’attacco dei giallorossi è in grado di sbloccare il match in qualsiasi momento e un risultato positivo non è così improbabile. Più ‘sicuro’ il pronostico MG 1-3 ospite.

Sassuolo-Torino GG

La partita si preannuncia aperta a qualsiasi risultato. Il Sassuolo è in crisi nera, l’allenatore Dionisi rischia l’esonero e il distacco dalla zona rossa è di appena un punto. Il Torino occupa la 10ª posizione e non perde da cinque giornate. L’attacco della squadra di Juric è uno dei peggiori del campionato, ma contro i neroverdi almeno una marcatura è d’obbligo. Pronostico: GG.

Fiorentina-Frosinone 1

Un solo risultato a disposizione per la Fiorentina dopo gli ultimi risultati negativi: la vittoria. La partita contro il Frosinone non si preannuncia per nulla facile ma il fattore campo potrebbe fare la differenza. Il pronostico 1 sembra affidabile, in alternativa MG 1-3 casa.

Bologna-Lecce 1x

Una vittoria a testa nell’ultima giornata del campionato di Serie A entrambe in rimonta e nei minuti finali. La squadra di Thiago Motta è più forte ed è pienamente in corsa per una qualificazione in Europa. Improbabile un colpo in trasferta del Lecce. Pronostico: 1x.

Monza-Verona Under 3.5

Si affrontano due squadre con il problema del gol (21 gol a testa in 23 partite sono veramente pochi). Un pareggio potrebbe accontentare entrambe, soprattutto la squadra di Marco Baroni. Stuzzicante il pronostico del pareggio (0-0, 1-1), più facile l’Under 3.5.

Genoa-Atalanta MG 1-3 ospite

L’x2 rischia di trasformarsi in una trappola. L’Atalanta è più forte, in trasferta è devastante ed è una delle principali candidate alla qualificazione in Champions League. Il Genoa, però, è insidioso in casa e non perde addirittura da 9 giornate. Pronostico: MG 1-3 ospite.

Milan-Napoli MG 1-3 casa

Il Milan è in grande forma e il filotto di 8 risultati utili consecutivi ha permesso ai rossoneri di rientrare pienamente in corsa per lo scudetto. Il Napoli è forte individualmente ma la squadra non sembra ‘sposarsi’ al meglio con le idee di Walter Mazzarri. Il Milan è favorito ma la gara è aperta a qualsiasi risultato. Pronostico: MG 1-3 casa.

Juventus-Udinese 1

Un solo risultato a disposizione per la Juventus dopo gli ultimi risultati negativi contro Empoli e Inter. L’Udinese è in difficoltà e non sembra in grado di tornare a casa con un risultato positivo. Non è da escludere una vittoria di corto-muso. Pronostico: 1.

