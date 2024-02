CalcioWeb

Il giudice sportivo ha pubblicato l’elenco dei calciatori squalificati dopo la 25ª giornata del campionato di Serie A. Tre punti importanti dell’Inter contro la Salernitana e corsa scudetto sempre più indirizzata. Un altro passo falso della Juventus contro l’Hellas Verona e tonfo del Milan contro il Monza.

Continua il momento entusiasmante del Bologna di Thiago Motta, in grado di vincere anche sul campo della Lazio. Tre gol dell’Atalanta al Sassuolo e della Roma a Frosinone. Solo un pareggio della Fiorentina a Empoli, pareggio del Napoli contro il Genoa.

Gli squalificati in Serie A

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 20 febbraio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, più volte intonato cori offensivi nei confronti delle istituzioni calcistiche.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. FROSINONE per avere suoi sostenitori, al 36° del secondo tempo, lanciato due bottigliette di plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 7° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

JOVIC Luka (Milan): per avere, al 5° del secondo tempo, colpito con una manata un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PONGRACIC Marin (Lecce): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DI LORENZO Giovanni (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DORGU Patrick Chinazaekpere (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GYASI Emmanuel (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

d) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

OTTAVIANI Simone (Fiorentina): per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, discusso in modo acceso con il Presidente della squadra avversaria, reiterando tale comportamento nonostante l’invito del Direttore di gara a moderare i toni, per avere inoltre rivolto espressioni irrispettose nei confronti dei collaboratori della Procura federale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BIANCHI Alberto (Lazio): per avere, al termine del primo tempo, nella zona antistante gli spogliatoi, contestato con veemenza l’operato arbitrale.

INIBIZIONE A TUTTO IL 20 MARZO 2024

FABIANI Mariano (Lazio): per avere, al termine del primo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato l’operato arbitrale assumendo un atteggiamento minaccioso e intimidatorio; al rientro negli spogliatoi reiterava tale comportamento spingendo, inoltre, leggermente il Direttore di gara all’altezza della spalla.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

CORSI Fabrizio (Empoli): per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria.

e) PREPARATORI ATLETICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

NERI Massimo (Frosinone): per avere, al 39° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, criticato in modo irrispettoso una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

f) ALTRI TECNICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ROMANO Stefano (Frosinone): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.