Sorteggi Europa League: le avversarie di Milan, Roma e Atalanta agli ottavi

E’ arrivato il momento dei sorteggi di Europa League degli ottavi di finale e sono tre le squadre in grado di portare in alto i colori italiani: si tratta di Milan, Roma e Atalanta. La squadra di Stefano Pioli, forte del 3-0 dell’andata a San Siro, ha staccato il pass dopo la sconfitta contro il Rennes in Francia con il punteggio di 3-2. Apoteosi della Roma ai calci di rigore contro il Feyenoord, trascinati dalle parate di Svilar ai calci di rigore. Già qualificata agli ottavi l’Atalanta di Gasperini.

AGGIORNAMENTI L'elenco completo degli ottavi di Europa League Ecco l’elenco completo degli ottavi di finale di Europa League Sparta Praga-Liverpool Marsiglia-Villarreal Roma-Brighton Benfica-Rangers Friburgo-West Ham Sporting Lisbona-Atalanta Milan-Slavia Praga Leverkusen-Qarabag

Il Milan sorteggiato contro lo Slavia Praga Sorteggio positivo per il Milan: la squadra di Stefano Pioli dovrà vedersela contro lo Slavia Praga agli ottavi di finale.

L'Atalanta contro lo Sporting Lisbona L’Atalanta dovrà vedersela contro lo Sporting Lisbona. I portoghesi sulla strada di Gasperini agli ottavi di Europa League.

La Roma contro il Brighton di De Zerbi Sorteggio difficile per la Roma di Daniele De Rossi agli ottavi di Europa League: di fronte il Brighton di De Zerbi.

Le possibili avversarie di Milan, Roma e Atalanta Ci siamo quasi. Ecco le possibili avversarie delle italiane Le possibili avversarie di Milan e Roma Leverkusen Brighton Liverpool Rangers Slavia Praga West Ham Villarreal Le possibili avversarie dell’Atalanta Benfica Friburgo Qarabag Marsiglia Sporting Lisbona Sparta Praga

Le squadre qualificate in Europa League: teste di serie e non teste di serie Ecco l’elenco delle squadre qualificate agli ottavi di Europa League. Sono tre le italiane in corsa: Atalanta, Roma e Milan. West Ham (testa di serie) Brighton (testa di serie) Rangers (testa di serie) Atalanta (testa di serie) Liverpool (testa di serie) Villarreal (testa di serie) Slavia Praga (testa di serie) Bayer Leverkusen (testa di serie) Milan (non testa di serie) Friburgo (non testa di serie) Qarabag (non testa di serie) Benfica (non testa di serie) Marsiglia (non testa di serie) Roma (non testa di serie) Sparta Praga (non testa di serie) Sporting Lisbona (non testa di serie)