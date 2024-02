Sorteggio Conference League, gli accoppiamenti degli ottavi: la Fiorentina contro il Maccabi Haifa

CalcioWeb

E’ andato in scena il sorteggio di Conference ed è stata definita l’avversaria della Fiorentina: il Maccabi Haifa. Si preannuncia una partita alla portata per la squadra di Vincenzo Italiano, protagonista anche nel campionato di Serie A. Promette spettacolo la sfida tra Ajax e Aston Villa, due squadre in grado di regalare tante soluzioni offensive. L’Olympiakos dovrà vedersela contro il Tel Aviv, il Lille contro lo Strurm Graz e il Molde contro il Brugge.

Sorteggio Conference League, gli accoppiamenti degli ottavi

Servette-Viktoria Plzen

Ajax-Aston Villa

Molde-Club Brugge

Union Saint-Gilloise-Fenerbahce

GNK Dinamo Zagabria-Paok

Sturm Graz-Lille

Maccabi Haifa-Fiorentina

Olympiakos-Maccabi Tel-Aviv