Stadio-clinica a Terni, Bandecchi: “io sono pronto” | VIDEO

Stefano Bandecchi, ex presidente della Ternana, ha rilanciato sulla volontà di costruzione del nuovo stadio e di una clinica a Terni: “a breve l’operazione sarà messa in campo in maniera regolare e normale”, annuncia in un video su Instagram.

“L’accordo che stiamo facendo in modo molto trasparente con la Ternana calcio sta per arrivare e già nella prossima settimana sarà pronto e tutto andrà avanti con regolarità” ha svelato Bandecchi.

“Qualcuno mi domanda che fine ha fatto lo stadio-clinica dato che finché il pallino era in mano alla Regione tutti ne parlavano e ora stanno tutti zitti. Non ha fatto nessuna fine. Il mio terreno è pronto per costruire la clinica. Io sono pronto per costruire la clinica”.