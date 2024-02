Il Taranto cerca lo stadio: sopralluogo del presidente Gravina

CalcioWeb

Sopralluogo del presidente della Figc Gabriele Gravina al campo sportivo di Faggiano con il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il presidente del Taranto calcio Massimo Giove e il sindaco di Faggiano Antonio Cardea per verificare la possibilità di utilizzo della struttura da parte della squadra del Taranto nelle prossime due stagioni. La squadra disputa il campionato di Serie C.

Lo stadio Erasmo Iacovone di Taranto sarà indisponibile a causa di importanti lavori di ristrutturazione in vista dei Giochi del Mediterraneo del 2026. Presenti anche il vicepresidente della società rossoblu Vincenzo Sapia, il consulente Vittorio Galigani e l’ex assessore allo sviluppo economico del Comune di Taranto, Fabrizio Manzulli.

Il prossimo passo sarà quello di verificare la possibilità di ottenere fondi per la ristrutturazione dell’impianto di Faggiano e risultare idoneo per le gare di serie C con la costituzione di tre settori per una capienza di circa 6mila spettatori.