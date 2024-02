La Lazio torna al successo: colpo sul campo del Torino | CLASSIFICA

CalcioWeb

Torino e Lazio si sono affrontate nel recupero della 21ª giornata del campionato di Serie A e il colpo in trasferta ha rilanciato le ambizioni di Maurizio Sarri dopo la sconfitta casalinga contro il Bologna nello scontro Champions League. Dopo il primo tempo a reti inviolate, i biancocelesti si sono scatenati nella ripresa.

Le reti decisive per gli ospiti sono state realizzate da Guendouzi e Cataldi. Nel finale ospiti in 10 per il doppio giallo di Gila. La gara è stata nel complesso dai due volti: nel primo tempo meglio il Torino, poi la grande reazione dei biancocelesti. Finisce 0-2. La Lazio si porta a quota 40 punti in classifica, a -1 dalla Roma. Il Torino fermo a 36.

La classifica

Inter 63

Juventus 54

Milan 52

Atalanta 45

Bologna 45

Roma 41

Lazio 40

Fiorentina 38

Napoli 36

Torino 36

Monza 33

Genoa 30

Lecce 24

Udinese 23

Frosinone 23

Empoli 22

Sassuolo 20

Verona 20

Cagliari 19

Salernitana 13