Torino-Lecce: probabili formazioni, pronostico, orario e diretta tv

E’ arrivato il momento della 25ª giornata del campionato di Serie A e il turno si apre con la sfida tra Torino e Lecce. Si affrontano due squadre con obiettivi diversi: la compagine di Juric è in corsa per la qualificazione in Europa, quella di D’Aversa dovrà raggiungere la salvezza. I granata sono reduci dal pareggio in trasferta contro il Sassuolo, il Lecce dalla sconfitta in trasferta contro il Bologna.

Le probabili formazioni di Torino-Lecce

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Zapata, Pellegri.

Squalificati: Tameze | Indisponibili: Buongiorno, Rodriguez, Schuurs

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Sansone.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Banda, Dermaku

Il pronostico di Torino-Lecce

La gara inaugurale della 25ª Giornata. Il Torino ospita il Lecce, forte di 5 risultati utili nelle ultime 5 gare disputate, con 9 punti raccolti. Una sola vittoria e quattro sconfitte invece per i salentini. Puntiamo sul fattore campo dei granata e sulla loro solidità difensiva (20 gol in 24 giornate): 1X + Under 4.5.

L’orario di Torino-Lecce

La partita Torino-Lecce, valida per la 25ª giornata in Serie A, si giocherà alle ore 19:00 di venerdì 16 febbraio allo stadio Olimpico Grande Torino.

La diretta tv di Torino-Lecce

Torino-Lecce sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).