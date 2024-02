Torino-Salernitana: probabili formazioni, pronostico, orario e diretta tv

CalcioWeb

La domenica della 23ª Giornata di Serie A si apre con una sfida a tinte granata. Il Torino, a 3 punti dall’Europa, ospita la Salernitana, fanalino di coda del campionato a caccia di importanti punti che possano contribuire alla scalata verso la zona salvezza. Vediamo i dettagli della partita.

Le probabili formazioni di Torino-Salernitana

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Sazonov, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Linetty, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria.

Squalificati: Buongiorno | Indisponibili: Buongiorno, Schuurs

All. Juric

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Pierozzi, Pasalidis, Pellegrini; Zanoli, Maggiore, Basic, Bradaric; Tchaouna, Candreva; Ikwuemesi.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Cabral, Coulibaly, Fazio, Gyomber, Pirola

All. F. Inzaghi

Il pronostico di Torino-Salernitana

Torino solido e quadrato, con 20 gol fatti e 19 subiti, 31 punti raccolti e la zona Europa distante appena 3 lunghezze. La Salernitana viene da un poker di sconfitte che difficilmente si interromperà in trasferta su uno dei campi più ostici della Serie A. Fiducia alla squadra di Juric con una combo: 1X Under 4.5 vista la scarsa produzione offensiva di entrambe.

L’orario di Torino-Salernitana

La partita tra Torino e Salernitana è in programma domenica 4 febbraio, alle ore 12:30, presso lo Stadio Olimpico Grande Torino di Torino.

La diretta tv di Torino-Salernitana

Torino-Salernitana sarà trasmessa in co-esclusiva in diretta da DAZN e SKY e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).