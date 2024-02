CalcioWeb

Il Venezia è una seria candidata alla promozione in Serie A e punta senza mezzi termini al salto di categoria senza passare dai playoff. Nell’ultima giornata si è imposto con un netto 0-3 sul campo del Sudtirol e la classifica è sempre più interessante: attualmente occupa la quarta posizione con 44 punti conquistati in 24 partite e il distacco dalla promozione diretta occupata dalla Cremonese è di appena 1 punto.

Secondo quanto riporta trivenetogoal.it è arrivato un altro ban per tre sessioni di mercato alla campagna acquisti del Venezia comminato dalla Fifa lo scorso 6 febbraio. Si tratta di un altro ban rispetto a quello già comminato per il mancato pagamento di una rata per il trasferimento di Cuisance dal Bayern Monaco. Il problema è nato in seguito all’ultima rata di pagamento del trasferimento di Thomas Henry dal Leuven al Venezia. Entrambe le rate dovranno essere pagate entro giugno, pena la mancata iscrizione del club al prossimo campionato.