Vietato sbagliare. La Juventus torna in campo per la 25ª giornata del campionato di Serie A con il chiaro obiettivo di riscattare le ultime brutte prestazioni con appena un punto conquistato nelle ultime tre gare. Alla vigilia della partita contro il Verona si è presentato in conferenza stampa l’allenatore Massimiliano Allegri.

“Abbiamo fatto un punto in tre partite, di cui due giocate in casa: non è un buon momento, ma tre risultati non cambiano l’andamento della stagione”: sono le dichiarazioni dell’allenatore bianconero. “Abbiamo preso gol evitabili in queste gare, serve un atteggiamento di maggiore attenzione nella cura dei particolari e dovremo farlo già a Verona: in quello stadio è sempre complicato, Baroni è in una situazione di difficoltà ma sta bene e ha perso soltanto all’ultimo a Milano e a Napoli”.

Le ultime di formazione

“Domani rientra Vlahovic e avrò quattro attaccanti a disposizione, dovrò decidere e posso scegliere”, svela il tecnico sulle mosse di formazione. “Chiesa è reduce da un mese e mezzo in cui c’è stato e non c’è stato, la sua condizione sta migliorando e sarà importante da qui a fine anno mentre Yildiz è giovane ma ha già esperienza: ho quattro attaccanti a disposizione, in ogni caso chi gioca e chi subentra dovrà avere un atteggiamento diverso e un’attenzione migliore nei dettagli”, conclude Allegri.