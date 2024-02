Verona-Juventus, gomitata di Gatti e proteste di Folorunsho | VIDEO

CalcioWeb

Primo tempo emozionante nella 25ª giornata del campionato di Serie A tra Verona e Juventus. Le squadre sono ferme sul risultato di 1-1 dopo un avvio scoppiettante. I padroni di casa passano in vantaggio con una prodezza dalla lunga distanza di Folorunsho che beffa il portiere Szczesny.

Poi la Juventus trova il pareggio con un calcio di rigore trasformata da Vlahovic. Nei minuti finali del primo tempo proteste di Folorunsho per un gomito alto del difensore Gatti. Per l’arbitro non c’è irregolarità.

Perché #Gatti dovrebbe smettere se nessun arbitro o var si azzarda a punirlo? pic.twitter.com/3U33aK9G9Q — Aurelione Uocchie ‘e Birbante (@PolliceAzzurro) February 17, 2024