La Lazio è reduce dalla sconfitta contro l’Atalanta e si prepara a scendere in campo per il match della 24ª giornata del campionato di Serie A sul campo del Cagliari. Negli ultimi giorni sono circolate notizie di problemi nello spogliatoio biancoceleste.

“Come uscire da questo momento? Ne abbiamo parlato con il mister e abbiamo iniziato a preparare la prossima partita. Solo così ne usciremo: mettendo in ogni allenamento sempre più voglia e determinazione. I risultati arriveranno, anche perché prima di questi ultimi due negativi venivamo da una bella serie di vittorie. Ripartiamo da sabato contro il Cagliari e poi penseremo al Bayern. Sicuramente il prossimo mese sarà importante. Più ci avviciniamo alla fine della stagione, più aumenta l’importanza delle partite”. Sono le dichiarazioni di Nicolò Rovella a margine dell’iniziativa ‘Lazio nelle scuole’.

“Sarri? Il mister è sempre stato chiaro e noi lo abbiamo sempre seguito. Dobbiamo fare quello che ci chiede ed essere più determinati e abbiamo a farlo iniziato già da lunedì. Sono in un momento in cui mi sento bene, spero di andare sempre più in alto e migliorare nella fase offensiva. Ci sto provando in settimana parlando e lavorando con il mister. Lo spogliatoio della Lazio è sempre stato unito, remiamo dalla stessa parte. Le voci che circolano sono infondate”, conclude Rovella.