Il Barcellona è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’annuncio ufficiale dell’addio di Xavi. Il direttore sportivo Deco è alla ricerca di una figura importante per riportare entusiasmante dopo gli ultimi risultati deludenti. Secondo Cadena Ser l’ex calciatore avrebbe messo nel mirino Luis Enrique, attuale allenatore del Psg.

L’ex Roma, però, è legato al club francese fino al 2025 e la trattativa si preannuncia in salita. Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo Marca, il presidente Nasser Al Khelaifi non ha nessuna intenzione di privarsi dell’allenatore e lo stesso allenatore è concentrato sul progetto con il club francese.

Psg, tentativo per Gavi

Proprio il Psg avrebbe bussato alla porta del Barcellona per Gavi, talento classe 2004 nel ruolo di centrocampista. L’alternativa si chiama Kimmich, 29enne del Bayern Monaco in scadenza di contratto ma in trattative per il rinnovo.

L’addio di Tuchel potrebbe spingere il calciatore alla conferma in Germania. Il Psg segue la vicenda con grande attenzione e valuta un possibile inserimento per il calciatore.