Bayern Monaco-Lazio 3-0: perché è comunque una sconfitta a testa alta

CalcioWeb

E’ finita agli ottavi di finale l’avventura della Lazio di Maurizio Sarri in Champions League. I biancocelesti non sono stati in grado di confermare il risultato di 1-0 dell’andata contro un squadra in grossa difficoltà, il Bayern Monaco, e la gara in Germania non è stata quasi mai in discussione. Il sogno qualificazione per la squadra italiana si è interrotto sul gol sbagliato da Ciro Immobile. L’attaccante, sul risultato di 0-0, ha sbagliato clamorosamente di testa la rete del vantaggio.

Poi la compagine di Tuchel è entrata in partita, trascinata da Harry Kane. L’attaccante inglese è stato protagonista di una doppietta di altissimo livello, al 38′ e al 66′. Il gol del momentaneo 2-0 è stato siglato da Muller su tiro potente dell’ex Juve de Ligt.

La Lazio è fuori dalla Champions League a testa alta. La squadra di Maurizio Sarri ha incontrato una squadra con un curriculum in Champions League molto più ricco tra numero di vittorie e trofei conquistati. E il 3-0 è comunque un risultato bugiardo. Le certezze in casa Lazio si chiamano Lotito e Sarri e il passo più importante dovrà essere quello di trovare un punto di incontro sugli obiettivi in comune.

Real Sociedad-Psg

Tutto facile per il Psg nell’altra partita degli ottavi di finale di Champions League contro la Real Sociedad. Dopo il 2-0 dell’andata, i francesi si sono confermati anche al ritorno (1-2), trascinati da un fantastico Mbappé (autore di una doppietta). L’attaccante ha addirittura bucato la rete in occasione del primo gol.