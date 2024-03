CalcioWeb

L’Inter è in campo contro il Bologna nel big match della 28ª giornata del campionato di Serie A e il primo tempo ha regalato grande spettacolo. La squadra di Simone Inzaghi passa in vantaggio con un colpo di testa di Bisseck. Prima della partita il dirigente Marotta si è presentato ai microfoni dei giornalisti. “Intanto, permettetemi di fare gli auguri al mondo interista per il 116esimo compleanno di questo glorioso club.

Oggi è una partita complementare, dobbiamo cercare di consolidare il primo posto in classifica, dall’altro mercoledì dobbiamo provare a superare il turno attraverso il minimo comun denominatore delle prestazioni di alto livello”. Sono le parole dell’ad nerazzurro ai microfoni di Dazn prima della partita contro il Bologna.

Il futuro di Fabbian

Il centrocampista Fabbian è di proprietà dell’Inter. “Intanto è praticamente dell’Inter con una recompra, siamo orgogliosi che sta facendo le ossa in provincia. Dopodiché starà a lui dimostrare di essere da Inter ma sicuramente oggi ci sono tutti i presupposti per pensarlo. Siamo molto orgogliosi e contenti di lui. Con calma, la recompra non dobbiamo esercitarla al termine di questa stagione perché abbiamo ancora un anno davanti. Vedremo cosa sarà meglio per lui e per noi”, conclude Marotta prima di Bologna-Inter.