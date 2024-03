CalcioWeb

Si avvicina la sessione estiva di calciomercato e le ultime voci hanno alzato un polverone in casa Juventus. La stagione dei bianconeri non è stata di certo all’altezza e anche la qualificazione alla prossima Champions League è seriamente a rischio. Sono in corso valutazioni sul futuro e la conferma di Massimiliano Allegri non è di certo scontata.

Il club bianconero potrebbe attuare una vera e propria rivoluzione anche sul fronte calciatori. Adrien Rabiot, in scadenza di contratto a giugno, è seguito dall’Inter per un derby d’Italia costante delle ultime estati: il passaggio in nerazzurro è previsto dai bookmakers e si gioca a 6 su Sisal.

Le cessioni di Bremer-Chiesa e il mercato in entrata

Anche il difensore Bremer e l’attaccante Chiesa sono con la valigia in mano. Per il brasiliano c’è l’interesse del Manchester United, con il trasferimento entro il prossimo 1° settembre offerto a 7,50 mentre sale al 9 il passaggio di Federico Chiesa al PSG.

Per quanto riguarda il mercato in entrata invece, si guarda alla Serie A: Teun Koopmeiners, centrocampista in uscita dall’Atalanta, è in arrivo a Torino (quota 2,50), probabile anche l’arrivo del difensore Riccardo Calafiori del Bologna.