CalcioWeb

La Salernitana non è andata oltre il pareggio contro l’Udinese nel match della 27ª giornata del campionato di Serie A e la situazione di classifica è sempre più delicata. Nel corso dell’ultima partita è scoppiato anche un caso destinato a portare gravi conseguenze.

“Abbiamo cercato di giocare con un modulo mai provato. Con i difensori al completo abbiamo fatto due allenamenti e quindi sono molto soddisfatto. Abbiamo avuto l’occasione del 2-1 ea quel punto forse loro non l’avrebbero più ripresa. Abbiamo sfruttato poco l’ampiezza del campo. Qualche giocatore era stanco e il giro palla ci veniva meno bene. I giocatori ci hanno messo cuore e anima”. Sono le dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

Le dichiarazioni sull’attaccante Dia

“Candreva, così come Kastanos e Martegani, ha la qualita’ per trovare l’ultimo passaggio. Speriamo di guadagnare qualche giocatore nei prossimi impegni. Manolas si gestisce molto e va ringraziato per la voglia di aiutare i più giovani. E’ un esempio, pur non essendo in condizione ottimale. Fazio e Boateng? Mi auguro di ritrovare almeno uno dei due lunedì al campo d’allenamento. Con la difesa a 4 possiamo giocare. Zanoli e Bradaric sono più’ abituati a giocare a tre, ci vuole lavoro. Abbiamo preso un gol bello, ma difesa e centrocampo in quel caso erano un po’ lontani”.

Sul caso Dia: “si è rifiutato di entrare. Io e la società ne prenderemo atto. Il problema non è per lui stesso , ma per i compagni. E’ un giocatore su cui non posso contare. Ho accettato di venire qui perché vivo il calcio con grande passione. Credo ancora alla salvezza, così come i miei giocatori”.