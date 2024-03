Chelsea, la situazione economica dopo l’arrivo di Boehly: perdite, fatturato, ricavi e mercato

CalcioWeb

La stagione del Chelsea è sempre più deludente e il club inglese continua a fare i conti anche con problemi economici. La squadra di Pochettino occupa l’11ª posizione in Premier League e non è stata mai in corsa per obiettivi importanti. In 26 partite ha conquistato appena 36 punti e la qualificazione alle coppe è lontanissima. Il club inglese deve fare i conti con un lento declino e la situazione economica rischia di condizionare anche le prossime stagioni.

Proprio i Blues hanno annunciato perdite ante imposte per 90,1 milioni di sterline (115 milioni di dollari) nei 12 mesi fino a giugno 2023. E’ il primo anno completo sotto la proprietà del consorzio Clearlake Capital di Todd Boehly.

La cifra rappresenta comunque un miglioramento rispetto alle perdite degli anni precedenti (121,4 milioni di sterline) ed è stata riportata anche nei conti depositati dalla holding Blueco, attraverso la quale Boehly ha acquistato il club nel 2022 da Roman Abramovich.

La situazione Blueco

Blueco possiede anche lo Strasburgo, squadra francese della Ligue 1, e ha fatto registrare perdite per 653 milioni di sterline dalla sua fondazione nel marzo 2022 fino al giugno 2023. Sul fronte fatturato del Chelsea si è registrato un miglioramento da 481,3 milioni di sterline nel 2021-22 a 512,5 milioni di sterline, frutto soprattutto della vendita dei calciatori.

I ricavi sono stati influenzati dalla mancata qualificazione della squadra alle coppe europee della scorsa stagione con un calo di 9,1 milioni di sterline a 255,9 milioni di sterline.

Le mosse sul calciomercato: indispensabili altre cessioni

Anche la prossima sessione di calciomercato potrebbe concludersi al risparmio e con la perdita di calciatori importanti. Il motivo? Le regole della Premier League stabiliscono una perdita massima non superiore a 105 milioni di sterline nel periodo di tre anni.

I calciatori di maggiore valore sono Moises Caicedo, Enzo Fernandez, Christopher Nkunku. Soprattutto la cessione del campione del mondo argentino potrebbe sistemare i conti con club e programmare il futuro senza pressioni.