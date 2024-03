Un altro Thuram in Serie A: chi è Khephren, fratello di Marcus e figlio di Lilian

CalcioWeb

L’impatto di Marcus Thuram con la maglia dell’Inter è stato devastante e adesso anche il fratello Khephren potrebbe presto sbarcare nel campionato di Serie A. Il centrocampista francese è infatti l’obiettivo principale per la mediana del Milan e sono state già avviate le trattative per un affare a giugno.

Il calciatore è legato dal contratto fino al 2025 con il Nizza e la valutazione è diventata alla portata del club italiano. La richiesta del club francese è di 40 milioni di euro ma per una cifra vicina ai 35 milioni l’affare potrebbe concretizzarsi. Il classe 2001 è finito nel mirino di tante squadre di Premier League e proprio dell’Inter. Il derby italiano di mercato è pronto ad entrare nel vivo con i rossoneri leggermente in vantaggio per la necessità di affidarsi ad un calciatore con le caratteristiche di Khephren. L’Inter, invece, sembra ben coperta in mediana.

Chi è Khephren Thuram

Khephren Thuram è un calciatore francese classe 2001 del Nizza e nel giro anche della Nazionale francese. E’ figlio di Lilian, ex difensore della Juventus, e fratello di Marcus, attuale attaccante dell’Inter.

Si tratta di un centrocampista centrale dotato di notevole forza fisica, dinamico e bravo anche in fase di accelerazione e nel tiro dalla distanza. Nel 2018 è stato inserito nella lista dei migliori 60 calciatori nati nel 2001 stilata dal ‘The Guardian’.

Nato a Reggio Emilia nel periodo in cui il padre giocava al Parma, nel 2006 è entrato a far parte delle giovanili del Monaco. Nel 2019 passa al Nizza, inizialmente in seconda squadra. Gioca con personalità e passa in prima squadra. Si conferma un punto di riferimento anche per i compagni e trascina i francesi con grandi prestazioni e qualche gol. Adesso sembra arrivato il momento della definitiva consacrazione in un campionato competitivo come quello italiano e in grado di mettere in evidenza le sue caratteristiche.