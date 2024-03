I convocati dell’Italia per le partite con Venezuela ed Ecuador: 3 prime volte, fuori un big

CalcioWeb

Il CT Luciano Spalletti ha diramato 28 convocazioni per le due amichevoli dell’Italia in programma negli Usa giovedì 21 marzo e domenica 24 marzo, contro Venezuela ed Ecuador. Tre le novità: Bellanova del Torino, Folorunsho del Verona e Lucca dell’Udinese, tutti e 3 alla loro prima chiamata in azzurro. Fuori Ciro Immobile che rimarrà a Roma. La partenza degli azzurri è fissata per martedì mattina.

Amichevoli Italia: le scelte di Spalletti per le partite con Venezuela ed Ecuador

Portieri

Marco Carnesecchi (Atalanta)

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain)

Alex Meret (Napoli)

Guglielmo Vicario (Tottenham)

Difensori

Francesco Acerbi (Inter) Alessandro Bastoni (Inter) Raoul Bellanova (Torino) Alessandro Buongiorno (Torino) Andrea Cambiaso (Juventus) Matteo Darmian (Inter) Giovanni Di Lorenzo (Napoli) Federico Dimarco (Inter) Giorgio Scalvini (Atalanta) Destiny Udogie (Udinese)

I centrocampisti

Nicolò Barella (Inter)

Giacomo Bonaventura (Fiorentina)

Michael Folorunsho (Verona)

Davide Frattesi (Inter)

Jorginho (Arsenal)

Manuel Locatelli (Juventus)

Lorenzo Pellegrini (Roma)

Gli attaccanti

Federico Chiesa (Juventus)

Lorenzo Lucca (Udinese)

Riccardo Orsolini (Bologna)

Giacomo Raspadori (Napoli)

Mateo Retegui (Genoa)

Mattia Zaccagni (Lazio)

Nicolò Zaniolo (Aston Villa)