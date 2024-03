Eriksson realizza il sogno di allenare il Liverpool: brividi ad Anfield | VIDEO

CalcioWeb

Si è avverato il sogno di Sven Goran Eriksson, ex allenatore dell’Inghilterra. Il 76enne continua a lottare contro un tumore allo stadio avanzato e oggi ha realizzato il suo desiderio: allenare il Liverpool per una partita allo stadio Anfield.

Lo svedese è entrato in campo con il sorriso mentre dagli spalti veniva intonato l’inno del club “You Will Never Alone”. Eriksson ha poi preso posto in panchina, insieme agli ex calciatori Ian Rush, John Barnes e John Aldridge, per guidare una squadra di leggende del Liverpool tra cui Jerzy Dudek, Martin Skrtel, Steven Gerrard e Fernando Torres, contro una selezione di ex calciatori dell’Ajax.

L’emozione di Eriksson

“È come un sogno. Quando ero in attività, ho sempre sognato di allenare il Liverpool, ma non è mai successo. Vi ero stato vicino una volta, diversi anni fa, ci sono state ma non è mai successo”, aveva commentato in conferenza stampa.