Fiorentina, i funerali di Joe Barone negli Stati Uniti

CalcioWeb

I funerali di Joe Barone, dirigente della Fiorentina morto all’età di 57 anni dopo un arresto cardiaco, verranno celebrati negli Stati Uniti mentre a Pozzallo si terrà una messa. La camera ardente per l’ultimo saluto a Joe Barone sarà aperta domani dalle 9 alle 21 al Viola park, “nel piazzale tra la Cappella di Santa Caterina ed il Padiglione eventi”. Stasera è previsto l’arrivo da Milano, del feretro.

La Figc e il presidente federale Gabriele Gravina si uniscono al cordoglio dei familiari e della Fiorentina .“Perdo un amico – ha dichiarato il presidente Gravina – e il calcio italiano perde un dirigente competente e appassionato, un uomo schietto e onesto che si è fatto apprezzare anche e soprattutto per i suoi valori morali. Park’, che ha seguito in prima persona nei minimi dettagli, un centro sportivo all’avanguardia che rappresenta un vanto per la Fiorentina e per tutto il nostro calcio dove, qualche settimana fa, si è disputata per la prima volta la partita di una nazionale Non scorderò mai la sua sincera commozione quando gli abbiamo consegnato una maglia dell’Italia, il Paese che amava profondamente”, conclude Gravina.

Il ricordo di Ulivieri

“Lascia sgomenti la tragedia che ha colpito la famiglia Barone e la Fiorentina – scrive il presidente dell’Associazione allenatori calcio, Renzo Ulivieri -. Le circostanze della morte del dg colpiscono per la drammaticità di un evento che ha affetti privati e società di un uomo appassionato, ancora nel pieno della vita. Un dolore profondo che rimanda a un’altra pagina amarissima della storia recente della Fiorentina, allora attinta davanti alla scomparsa del proprio capitano, Davide Astori.L’Aiac esprime il più profondo cordoglio alla moglie e ai figli di Joe Barone, al presidente Commisso, alla società viola e al gruppo squadra, affidato a Vincenzo Italiano”.

L’Associazione italiana arbitri e il presidente, Carlo Pacifici, “si uniscono al cordoglio dei familiari e della Fiorentina per la scomparsa di Joe Barone”.