Fiorentina, malore Joe Barone: le reazioni dal calcio e non solo

Sono ore di grande preoccupazione in casa Fiorentina per le condizioni di Joe Barone, direttore generale colpito da malore prima della partita del campionato di Serie A contro l’Atalanta. Il dirigente si trova in terapia intensiva e la situazione è grave. Anche la moglie è arrivata al San Raffaele di Milano.

“Abbiamo appreso quella brutta notizia che riguarda il collega Joe Barone, vogliamo manifestare tutto l’affetto e la vicinanza a lui in questo momento difficilissimo, alla sua famiglia e alla Fiorentina”. Sono le parole di Giuseppe Marotta, dirigente dell’Inter intervistato da Dazn.

“Il Presidente Tacopina e tutta la Spal esprimono vicinanza alla famiglia di Joe Barone e alla Fiorentina in questo delicato momento. Forza Joe, questa è una partita che devi vincere!”, è invece il messaggio della Spal.

Gli altri messaggi

I sindaci di Firenze Dario Nardella, e di Pozzallo Ragusa, paese di origine di Barone, Roberto Ammatuna: “forza Joe”, scrive sui social Nardella. “Speriamo tutti che Joe possa superare rapidamente l’importante criticità”, è invece il post sulle pagine del Comune di Pozzallo a firma del sindaco Ammatuna.

“Un augurio di pronta guarigione a Joe Barone. Seguiamo costantemente la situazione e ci uniamo alla famiglia e al popolo viola nel desiderio di tornare al più presto in salute! Forza Joe!”, lo scrive su Facebook il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

”Sono scosso dalla notizia del malore di Joe Barone, auguro al direttore generale viola di superare questo momento di difficoltà”. Sono invece le parole all’ANSA del presidente della Figc Gabriele Gravina.