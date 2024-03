Fiorentina, la nota di Marcheschi: “al Franchi fino al 2028 grazie al Governo”

CalcioWeb

La Fiorentina è una delle protagoniste tra campionato e Conference League. Un altro argomento caldo è quello dello stadio del futuro e le ultime indicazioni sono arrivate anche sul Franchi. “La Fiorentina potrà giocare, se lo vorrà, allo Stadio Franchi fino al 2028. Grazie al Governo, e al lavoro del ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto, è stata infatti prevista una nuova programmazione finanziaria del Piano Nazionale Complementare, nell’ambito del decreto legge PNRR, che viene estesa al 2028 ed entro 60 giorni l’esecutivo verificherà a che punto siano gli interventi finanziati dal PNC, per poterne adeguare cadenze e tempistiche rispetto all’effettivo stato di realizzazione.

L’intervento finanziato dal PNC per lo Stadio Franchi di Firenze, rientra quindi nella proroga e la Fiorentina, se lo vorrà, potrà continuare a giocarci, allontanando così il rischio di caos e disagi per la società e per i suoi tifosi.Il Governo Meloni quindi non solo ha fatto la propria parte, smentendo di fatto le strumentali grida d’allarme del sindaco Nardella che ha più volte accusato l’esecutivo di aver scelto di abbandonare Firenze per meri motivi politici, ma consente la proroga dell’intervento prendendo atto dei dell’incertezza finanziaria che caratterizza questo progetto, nato male e proseguito ancor peggio, anche in seguito al definanziamento, che era più che prevedibile, voluto dall’UE.

I dubbi sulla pervicace volontà del primo cittadino di dare comunque il via ai lavori al Franchi, pur sapendo che la copertura finanziaria dell’intera opera non era sufficiente, purtroppo restano”. E’ la nota del senatore fiorentino di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi.