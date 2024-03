CalcioWeb

Alberto Zangrillo si scatena e risponde per le rime al sito Dagospia che ha critico l’attaccante genoano Mateo Retegui scrivendo “come si può considerare un bomber uno che ha segnato solo sei gol in campionato e che gioca per una neopromossa che non fa le coppe europee”.

La risposta del presidente non si è fatta attendere: “effettivamente mi vergogno molto ad essere il presidente di un club neo promosso che non può partecipare le coppe. Sabato prossimo a Marassi chiederemo scusa in 32 mila”.