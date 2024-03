CalcioWeb

La conferma di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus non è scontata, anzi. Sono (giustamente) in corso valutazioni sulla posizione dell’allenatore bianconero dopo l’ennesima stagione deludente.

Per molti il rendimento in stagione della Juve è stato eccezionale, per altri (come CalcioWeb) le prestazioni della squadra non sono state all’altezza e il potenziale dei calciatori non è stato sfruttato dal tecnico. La squadra di Massimiliano Allegri si prepara a scendere in campo per il big match contro il Napoli con l’obiettivo di rispondere alla vittoria del Milan nella sfida contro la Lazio.

L’agente di Allegri

Giovanni Branchini, agente di Allegri, ha parlato del futuro del tecnico ai microfoni di Deejay Deejay Footoball Club: “Allegri resta? Penso di sì. Qualcuno che possa mandarlo via? Questo è sempre possibile, vedremo di capire meglio le intenzioni societarie. Ha un contratto e ha dimostrato con parole e fatti di essere legato al progetto Juve. Voglio vedere come potrebbero non essere soddisfatti, ma con questa proprietà può succedere di tutto”.

Le rivelazioni di Fabio Caressa

Fabio Caressa si è sbilanciato sulla panchina della Juventus in caso di addio del tecnico Allegri: “Conte non è in lista, devi avere un allenatore che porti un cambio nel gioco, un nome che do per sostituire Allegri è Palladino”.