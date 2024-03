Juventus, infortunio per Alcaraz: esito e tempi di recupero

CalcioWeb

Pessime notizie in casa Juventus in vista della partita contro l’Atalanta: un infortunio ha messo fuori causa Carlos Alcaraz. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce della sconfitta in campionato contro il Napoli e in generale le ultime prestazioni non sono state all’altezza.

L’argentino è in grado di regalare nuove soluzioni al centrocampo bianconero, soprattutto corsa e tiri pericolosi. L’infortunio rischia di condizionare la seconda parte della stagione.

Il comunicato della Juventus

“Carlos Alcaraz durante l’allenamento del 6 marzo ha accusato un problema muscolare alla coscia destra. Questa mattina è stato sottoposto presso il J|Medical ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione a carico del muscolo bicipite femorale. Tra 10 -15 giorni sarà rivalutato per definire con esattezza i tempi di recupero”, si legge sul sito della Juventus.