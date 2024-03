Lazio, Lotito sbotta: “inchiesta? Nessuno si azzardi a fare il mio nome”

CalcioWeb

La Lazio è in campo per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco con l’obiettivo di gestire l’1-0 dell’andata. Prima del match si sono registrate le dichiarazioni del presidente Claudio Lotito con riferimento all’inchiesta sul dossieraggio. “La Lazio ed il sottoscritto non c’entrano nulla e il primo che si azzarda ad accostare il mio nome a questa vicenda ne risponderà nei termini di legge”. Sono le dichiarazioni a Skysport24.

“Il mio nome è usato come cassa di risonanza, fa audience, ma non sono mai entrato nella vicenda, non ho nemmeno la conoscenza dei fatti”, ha aggiunto il numero uno del club biancoceleste.