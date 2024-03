Liverpool-Manchester City: battibecco tra De Bruyne e Guardiola | VIDEO

CalcioWeb

Il big match dei Premier League tra Liverpool e Manchester City si è concluso sul risultato di 1-1 e la sfida è salita alla ribalta anche per il battibecco tra De Bruyne e Guardiola dopo il cambio. I gol sono stati realizzati da Stones e Mac Allister.

La classifica per la corsa al titolo è sempre più emozionante: Arsenal e Liverpool in testa con 64 punti, a 63 il Manchester City.

Il battibecco dopo il cambio

E’ andato in scena un battibecco tra De Bruyne e Guardiola. Il belga non ha gradito il cambio al 69′ con l’ingresso di Kovacic. Dieci minuti più tardi il tecnico si è avvicinato in panchina al calciatore per spiegargli la situazione.

De Bruyne is PISSED that he got subbed off 😭 pic.twitter.com/Q41HcFuI9x — Janty (@CFC_Janty) March 10, 2024