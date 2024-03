CalcioWeb

Il giornalismo è in lutto per la morte di Mauro Barzagna, caposervizio della redazione centrale del Corriere dell’Umbria, membro dell’ufficio di direzione. L’annuncio è arrivato direttamente sul sito attraverso un messaggio di cordoglio.

“Mauro si è spento all’età di 59 anni dopo un’intensa malattia contro cui ha combattuto con coraggio e determinazione fino all’ultimo” sottolinea il Corriere dell’Umbria. “Dopo un delicato intervento chirurgico, con grande decisione era voluto rientrare sul posto di lavoro per continuare a svolgere una professione che amava profondamente e che per decenni ha svolto con grande intensità e umanità”.

Chi era Mauro Barzagna

Classe 1964, aveva mosso i primi passi nel Corriere dell’Umbria già nel 1989 come corrispondente dalla Valnestore. Poi il praticantato e il professionismo. Nel 2006 la nomina a caposervizio del settore Regione. Successivamente ha guidato le pagine della provincia, poi la cronaca di Perugia. Nel 2018 è entrato nell’ufficio di direzione.

Nel corso della sua carriera ha seguito non solo la cronaca dei territori, ma anche sport, in particolare calcio e pallavolo, dai campionati minori alla serie A, fino alle Coppe europee grazie alle esperienze legate a Perugia calcio (di cui ha curato la pubblicazione nel 2005 del volume celebrativo per il centenario), della Sirio pallavolo e della Rpa volley.