Maltempo in Piemonte e Valle D’Aosta: stop ai campionati di calcio

Il maltempo è destinato a condizionare il weekend di calcio. In particolar modo il mondo del pallone dei dilettanti si ferma per le condizioni meteo in Piemonte e Valle d’Aosta: è la decisioni presa dal Comitato Regionale e confermata attraverso un comunicato ufficiale. La giornata verrà recuperata nel prossimo week-end, tra l’8 e il 10 marzo, con i campionati che slitteranno di una settimana. Confermate le partite di calcio a 5.

Il comunicato ufficiale

Si legge nel comunicato: “si è stabilito di annullare tutte le gare di Calcio a 11 maschile e femminile, regionali e provinciali, ivi compresa tutta l’attività di base sms, di venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 marzo 2024”, la conferma per il maltempo in Piemonte e Valle d’Aosta.