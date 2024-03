Perchè Milan e Roma giocheranno un’amichevole in Australia?

CalcioWeb

Il prossimo 31 maggio, a Perth (Australia), Milan e Roma si sfideranno in un’amichevole di fine stagione presso l’Optus Stadium, impianto da 65.000 spettatori. L’annuncio è arrivato dal club rossonero in una nota. È la prima partita tra due squadre di Serie A in Australia “ed è rafforzata dal sostegno del Governo dello stato del Western Australia, sottolineando il loro costante impegno nel rafforzamento dei legami con l’Italia e nell’engagement degli appassionati di calcio a livello globale“.

“L’opportunità di tornare in Australia è estremamente emozionante per noi. Siamo orgogliosi di essere stati scelti assieme all’AS Roma – le parole dell’ad rossonero Giorgio Furlani – e grati al Governo del Western Australia per l’invito. La nostra presenza nel paese testimonia l’impegno verso la nostra fanbase internazionale e la volontà di rimanere più vicini ai nostri sostenitori in tutto il mondo, promuovendo un legame profondo e un senso di appartenenza all’interno della famiglia rossonera“.

Soddisfazione anche da parte di Roger Cook, Premier del Western Australia: “ospitare una partita tra AC Milan e AS Roma qui a Perth è un’opportunità fantastica per rafforzare i nostri legami con l’Italia e invitare i tifosi di calcio dai nostri principali mercati turistici a venire a esplorare il nostro bellissimo territorio e godersi una bellissima partita di calcio“.