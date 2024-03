Polemiche in MLS per la partita giocata sotto la bufera di neve | VIDEO

CalcioWeb

E’ scoppiata una vera e propria polemica in MLS in riferimento alla partita giocata dal Salt Lake City sotto una bufera di neve contro i Los Angeles Fc. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 3-0 grazie alla doppietta di Gomez e una rete di Arango già nei primi 45 minuti.

La partita si è giocata in condizioni climatiche oltre il limite e la situazione è stata definita dall’allenatore Steve Cherundolo come una “totale barzelletta”. La partita era stata inizialmente rinviata a causa di un temporale, poi la sfida si è disputata regolarmente. Dopo 4 minuti l’arbitro è stato costretto alla sospensione di un’ora per una nevicata.

Cherundolo rincara la dose

“Erano condizioni impossibili, mi sento male per i giocatori per avergli imposto tutto questo”, ha insistito Cherundolo. “E’ stato il peggior meteo per un evento sportivo professionistico a cui abbia mai assistito in vita mia”, ha aggiunto. “La partita andava rinviata ed è una vergogna che non lo si sia fatto”.

Il collega del Real Salt Lake City, Pablo Mastroeni, ha esaltato la “mentalità” della sua squadra che “ha saputo adattarsi rapidamente alle circostanze. Non è stata facile per nessuna delle due squadre e quindi occorre da credito ai miei giocatori che non si sono lasciati condizionare dalle circostanze esterne”.

Sobre toda esa nieve, hubo un doblete del colombiano Andrés Gómez 🇨🇴. Linda escena en el partido de MLS 🇺🇸 entre Real Salt Lake y Los Ángeles FC.pic.twitter.com/MWxxCMGrbO — VarskySports (@VarskySports) March 3, 2024