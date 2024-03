Mourinho scatenato: il futuro, la frecciata alla Roma e le bordate a Tiago Pinto

CalcioWeb

José Mourinho non ha digerito l’esonero dalla Roma e le bordate non sono passate di certo inosservato. Lo Special è stato protagonista al Motomondiale a Portimao e ai giornalisti presenti ha spiegato che “non ho nessun club, sono libero. Ma voglio lavorare, in estate voglio tornare a lavorare. Anche in Portogallo? Perché no, mai dire no nel calcio. Il calcio è la mia vita, posso lavorare ovunque, non ho problemi”, ha aggiunto Mourinho.

“L’esonero dalla Roma? Non c’è niente di difficile. E’ difficile capire come fa ad andarsene un allenatore che raggiunge due finali europee di fila. Questa è l’unica cosa strana”.

Le bordate a Tiago Pinto

“Le ultime interviste? Non perdo nemmeno un secondo, non mi interessano per niente. Non ho alcun interesse. Lavorerà ancora con me? No, certamente no. A volte le cose ci portano a pensare che sia possibile, ma in questo caso non è possibile”, conclude lo Special One.