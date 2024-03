CalcioWeb

Non si ferma la corsa del Napoli dopo il cambio in panchina con l’esonero di Walter Mazzarri e l’arrivo di Calzona. La sfida della 27ª giornata del campionato di Serie A contro la Juventus si è conclusa sul risultati di 2-1 grazie ai gol realizzati da Kvara e Raspadori dopo il rigore sbagliato da Osimhen.

Per gli ospiti inutile il gol del momentaneo pareggio di Chiesa. La sconfitta per i bianconeri è nata dall’errore del giovane Nonge, inserito nella ripresa dall’allenatore Allegri.

La denuncia di un tifoso disabile

Il problema degli stadi è sempre più evidente in Italia e anche al ‘Maradona’ si è verificato un episodio che ha scatenato polemiche. “Allo Stadio Diego Maradona un disabile può entrare ma non gli è possibile vedere la partita, può solo sentire. Veniamo abbandonati davanti a incivili che si mettono in piedi davanti a noi e al disinteresse del personale”. E’ la denuncia di Stefano Terribile, tifoso del Napoli in carrozzina. Il supporter azzurro ha inviato una foto che lo ritrae con la sua carrozzina nell’area indicata per i portatori di handicap al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli per il quale “ogni volta è sempre la stessa storia e le cose sembrano non volere cambiare “.

“Noi però non ci arrendiamo e lotteremo fino a quando “diversi” non saranno considerati quelli che non mostrano il minimo rispetto per gli altri. Sulla questione stadio, poi, c’è molto da lavorare sul tema, a cominciare dai controlli che devono esse più assidui e duri”, le parole del parlamentare.