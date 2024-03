Palermo-Como, 3 Daspo ai tifosi per invasione di campo

CalcioWeb

Il Questore di Palermo ha emesso tre Daspo nei confronti di tifosi considerati responsabili di un’invasione di campo avvenuta al fischio finale di Palermo-Como, gara valevole per il campionato di Serie B.

Secondo quanto indicato i tre tifosi rosanero, di cui due minori, avevano scavalcato le recinzioni perimetrali per raggiungere i calciatori. Bloccati dagli steward e dagli agenti, erano stati denunciati per invasione di campo.

Le conseguenze per i tifosi

Il provvedimento del Daspo vieta ai tifosi del Palermo l’accesso per 1 anno agli impianti sportivi di tutta Italia in occasione di partite, anche amichevoli, di Serie A, Serie B e Serie C, compresi quelli riconducibili alla Divisione ‘calcio a 5’ della Federazione italiana gioco calcio, Lega nazionale dilettanti, dei tornei nazionali organizzati dalla Fifa e quelli di Champions League, Europa League, Coppa Intercontinentale e Conference League organizzati dalla Uefa, Tim Cup e Supercoppa di Lega, e quelli della Nazionale italiana di calcio, Campionato Primavera, Coppa Italia Primavera, Supercoppa Primavera.

Il divieto, inoltre, riguarda i luoghi interessati alla sosta o al transito di coloro che partecipano o assistono alle stesse partite e vige due ore prima dell’inizio delle manifestazioni sportive, durante lo svolgimento e due ore dopo la fine delle stesse. Il divieto è estato anche alle stazioni ferroviarie, di metropolitana, dei mezzi di superficie, ai caselli autostradali, agli autogrill, agli scali aerei e navali, utilizzato dai tifosi per raggiungere gli impianti sportivi. Infine il divieto è esteso anche al centro sportivo del Palermo e della Nazionale italiana, nel raggio di 500 metri dal perimetro esterno dello stesso e di ogni altro impianto.