Colpo grosso del Milan nel match della 30ª giornata del campionato di Serie A contro la Fiorentina: la sfida si è conclusa 1-2. Al termine del match Stefano Pioli si è presentato ai microfoni dei giornalisti. “Se sono affezionato al Milan? Tantissimo. Come si fa non esserlo? È un top club, ti mette nella condizione migliore di lavorare, ha grandi tifosi.

Sono felice, ma il club deve pensare al futuro e programmare le stagioni. Siccome vogliamo vincere in Italia e in Europa il club deve programmare. Noi dobbiamo stare concentrati, ci siamo sempre isolati a Milanello. Ma ci sono ancora partite importanti”. Sono le parole a Sky Sport. “Il Milan non si lascia. Il Milan è il Milan. Poi so che siamo ambiziosi, tutti si aspettano di poter vincere. Noi lottiamo e lavoriamo per questo ma io sono felicissimo al Milan. Dipende da quello che succederà ma mi fan piacere le parole di Scaroni e il rapporto che ho con Moncada, Furlani e Ibrahimovic”, ha aggiunto.

L’analisi della partita

“La partita l’abbiamo interpretata bene e vinto. Abbiamo giocato con fiducia, positività, controllo: dopo le soste non è mai facile ritrovare ritmo. Sono soddisfatto. È un ottimo momento ma dura da due o tre mesi. La squadra sta crescendo, migliorando il livello di prestazioni e la compattezza, continua Pioli.

“Quando c’è stato il click della stagione? Nel calcio non si inventa nulla e non si negano i tempi di inserimento ai giocatori. Abbiamo cambiato tantissimo: loro dovevano conoscere me e io dovevo conoscere loro. Quest’anno abbiamo una squadra di qualità . Le capacità di un allenatore sono sfruttare le caratteristiche dei giocatori, forse ce ne manca qualcuna ma stiamo sopperendo con la forza di volontà”, ha concluso.