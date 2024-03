Pronostici Conference League, la schedina degli ottavi: spettacolo in Ajax-Aston Villa

CalcioWeb

Dopo il risultato netto in Champions League con tutti i pronostici indovinati, la redazione di CalcioWeb ci riprova con la Conference League. E’ arrivato il momento delle partite di andata degli ottavi di finale ed è alta l’attesa per la partita della Fiorentina contro il Maccabi Haifa. La partita più interessante è sicuramente quella tra Ajax e Aston Villa, due squadre candidate alla vittoria finale.

Gare casalinghe di Molde e Olympiacos rispettivamente contro Brugge e Tel Aviv. Trasferta per il Lille contro lo Sturm Graz e del PAOK sul campo della Dinamo Zagabria. Infine Royale Union-Fenerbahce e Servette-Plzen. Ecco tutti i pronostici di Conference League.

Ajax-Aston Villa GG

Si affrontano due favorite alla vittoria finale. La stagione degli olandesi non è stata positiva ma le qualità dei calciatori non sono in discussione. Gli inglesi giocano bene e in fase offensiva sono sempre pericolosi. Pronostico: GG.

Molde-Brugge over 1.5

Soprattutto il Molde non si risparmia in attacco, il Brugge è in grado di ‘bucare’ la difesa avversaria. Almeno due gol nell’arco dell’incontro sono molto probabili.

Olympiacos-Maccabi Tel Aviv 1x

L’Olympiacos sembra più attrezzato tecnicamente del Maccabi. Un risultato positivo in casa è d’obbligo ed una doppia chance casalinga non dovrebbe essere in discussione.

Sturm Graz-Lille MG 1-3 casa

Partita equilibrata, il fattore campo potrebbe spingere lo Sturm Graz a realizzare almeno un gol. Pronostico: MG 1-3 casa.

Dinamo Zagabria-PAOK 1x

Le quote sono leggermente a favore della Dinamo Zagabria (2.50 contro 3.00). La vittoria casalinga è molto interessante, ci tuteliamo con l’1x.

Maccabi Haifa-Fiorentina 2

L’obiettivo minino della Fiorentina è quello di confermare il risultato della scorsa stagione (la finale). Il Maccabi Haifa non sembra attrezzato per competere contro la squadra di Vincenzo Italiano.

Royale Union-Fenerbahce MG 1-3 ospite

Un gol in trasferta potrebbe spingere il Fenerbahce verso la qualificazione. Probabile una partita con almeno due gol. Puntiamo sul pronostico MG 1-3 ospite.

Servette-Plzen Under 4.5

Servette e Plzen potrebbero annullarsi, almeno nella partita di andata. Il pronostico Under 4.5 sembra affidabile, anche 3.5 per una quota di maggiore valore.

