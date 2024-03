Pronostici Serie A, la schedina della 27ª Giornata: l’Inter chiude i conti per lo scudetto?

CalcioWeb

Weekend lungo per la 27ª Giornata di Serie A, come accade quando a metà della settimana seguente ci sono le coppe. Ma il turno di campionato che arriva non può essere preso sottogamba pensando all’Europa. Tanti i big match in programma: da Lazio-Milan di venerdì, per proseguire poi con Atalanta-Bologna e Napoli-Juventus. Vediamo insieme i pronostici della 27ª Giornata di Serie A realizzati della redazione di Calcioweb.

Analisi e consigli per scommettere sulla 27ª Giornata di Serie A

Lazio-Milan MG 1-3 Ospite

Si parte forte già dal venerdì con Lazio-Milan. I rossoneri vengono dal pareggio con l’Atalanta e giovedì saranno impegnati contro lo Slavia Praga. Ma Pioli ha annunciato che schiererà i titolari. L’intento è chiaro: battere una diretta concorrente come la Lazio, sfruttando magari il momento non proprio idilliaco tra Sarri e la società capitolina, per aumentare il gap con le inseguitrici. Fiducia all’attacco rossonero: MG 1-3 Ospite.

Udinese-Salernitana Under 4.5

Importanti punti salvezza in palio tra Udinese e Salernitana. I bianconeri in casa proveranno a fare risultato, dai campani si attende una reazione, ammesso che possa esserci. Non ci aspettiamo una partita con tanti gol, quindi: Under 4.5.

Monza-Roma MG 1-3 Ospite

Altra partita interessante quella che mette di fronte il Monza, squadra tosta da affrontare fra le mura amiche dell’U-Power Stadium, e la Roma in fiducia dopo la ‘cura’ De Rossi. La tripletta di Dybala nell’ultima gara è ancora negli occhi di tutti, offensivamente la Roma funziona (terzo miglior attacco del campionato): scegliamo MG 1-3 Ospite.

Torino-Fiorentina GG

La Fiorentina rincorre l’Europa e passa da un crocevia importante, la trasferta di Torino. I granata vengono da 2 ko consecutivi e hanno tutta l’intenzione di evitare il terzo ma i toscani chiedono strada per non perdere terreno dalle prime 6. Sarà una gara giocata a viso aperto: segno GG.

Verona-Sassuolo GG

Entrambe a 20 punti (insieme al Cagliari), ma il Verona oggi sarebbe salvo e il Sassuolo retrocesso. Scontro diretto salvezza fra due squadre che probabilmente saranno in lotta fino a fine campionato: battere una diretta concorrete avrebbe un’importanza vitale. Per questo i 3 punti fanno gola a entrambe: GG.

Empoli-Cagliari Under 4.5

Altro scontro salvezza, anche se l’Empoli sembra aver preso un buon vantaggio. Forti di 9 punti nelle ultime 5, i toscani sono a +5 sulla zona retrocessione e sullo stesso Cagliari che, invece, ha raccolto 2 punti nelle ultime 5 e ha bisogno di una vittoria per alimentare il sogno salvezza. Una vittoria serve più al Cagliari, l’Empoli potrebbe limitarsi a non perderla: scegliamo l’Under 4.5,

Frosinone-Lecce MG 1-3 Casa

Terzo e ultimo scontro di bassa classifica fra due squadre che hanno iniziato alla grande la stagione per poi crollare nella seconda metà. Il Frosinone ha raccolto 1 punto nelle ultime 5 e viene da 4 sconfitte. Il Lecce di punti ne ha raccolti 3 e viene da altrettante sconfitte nelle ultime 5 partite disputate. Un punto in classifica di differenza, ma anche 10 gol segnati in più dal Frosinone: MG 1-3 Casa.

Atalanta-Bologna MG 1-3 Casa

Sfida intrigante per il quarto-quinto posto, ultimi due slot per l’accesso alla prossima Champions League (il 5° in base al ranking UEFA per nazioni). L’Atalanta viene dal pareggio contro il Milan e la netta sconfitta contro l’Inter, il Bologna è in striscia positivissima con 5 vittorie nelle ultime 5. Sarà una sfida godibile fra due formazioni che esprimono un calcio di qualità. L’Atalanta ha molto da perdere: scegliamo MG 1-3 Casa.

Napoli-Juventus Under 4.5

Il big match che chiude la domenica di Serie A. Il Napoli ha la pancia piena dai 6 gol fatti al Sassuolo nel recupero e vuole alimentare il momento positivo. La Juventus cerca, invece, continuità dopo la rocambolesca vittoria contro il Frosinone che ha posto fine a un momento difficile. La rivalità accesa e i punti in palio pesano per entrambe: spesso questi big match, soprattutto con la Juventus di mezzo, vengono decisi dagli episodi. Quindi ci aspettiamo pochi gol: Under 4.5.

Inter-Genoa 1

L’Inter potrebbe chiudere il discorso scudetto sfruttando l’impegno delicato della Juventus. In casa i nerazzurri hanno raccolto 34 punti su 39 disponibili perdendo una sola partita. Sono 34 i gol fatti, 6 quelli subiti. Per il Genoa sarà durissima. Optiamo per l’1 fisso.

