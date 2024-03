Pronostici Serie A, la schedina della 28ª Giornata: analisi e consigli, sarà festival del gol?

CalcioWeb

Inizia il weekend di Serie A con l’ormai classico appuntamento del venerdì con l’anticipo fra Napoli e Torino, turno che terminerà lunedì con Lazio-Udinese. La 28ª Giornata è ricca di appuntamenti importanti e dall’esito tutt’altro che scontato tanto fra le squadre in lotta per l’Europa in alta classifica, quanto fra quelle che vogliono riemergere o distanziare le sabbie mobili della retrocessione. Vediamo i pronostici di Serie A realizzati dalla redazione di Calcioweb.

Le partite della 28ª Giornata di Serie A: consigli per le scommesse

Napoli-Torino MG 1-3 Casa

Il Napoli di Calzona cerca punti che legittimino il nuovo corso del terzo allenatore stagionale e permettano di scalare la classifica per puntare a un posto in Europa. Vincere sarebbe una grande iniezione di fiducia, ma il Torino è un avversario sempre ostico da affrontare. Scegliamo MG 1-3 Casa dando fiducia all’attacco dei partenopei.

Cagliari-Salernitana MG 1-3 Casa

Scontro salvezza importantissimo per entrambe le squadre, in palio punti pesantissimi contro una diretta concorrente. Il Cagliari, in casa, non può sbagliare contro una Salernitana allo sbando. L’attacco dei sardi può fare la differenza: MG 1-3 Casa.

Sassuolo-Frosinone GG

Altra sfida nelle zone basse della classifica fra due squadre che dopo un inizio di stagione tranquillo sono state ‘risucchiate’ verso il basso. Il Sassuolo cerca la propria dimensione dopo il cambio di allenatore e dovrà fare a meno di Berardi per tutta la restante parte di stagione. Il Frosinone ha bisogno di aggiustare la rotta avendo raccolto una sola vittoria nelle ultime 14 gare di Serie A. Scegliamo GG, almeno un gol a testa fra le due peggiori difese della Serie A.

Bologna-Inter GG

La sfida più attesa della 28ª Giornata. Il Bologna viene da 6 vittorie consecutive, un ritmo ‘da scudetto’ che ha portato i felsinei in Europa. Un’altezza dalla quale non vogliono scendere. Sfidano chi a ritmo ‘da scudetto’ ci va da inizio stagione e sembra attendere solo la certezza matematica: l’Inter. I nerazzurri presteranno attenzione alla gara di ritorno di Champions League contro l’Atletico Madrid e potrebbero fare un po’ di turnover: sarà una gara aperta, scegliamo il segno GG.

Genoa-Monza Under 4.5

Genoa e Monza veleggiano verso la salvezza tranquilla, forti di una solida posizione al centro della classifica. Un punto a testa potrebbe ridurre la ‘quota salvezza’ avvicinando entrambe alla fatidica quota 40 punti. Due attacchi che segnano poco più di un gol a partita (29 e 28 in 27 gare) e due difese che ne subiscono poco più di uno (33 e 34). Giocare un Under 4.5 dovrebbe abbastanza safe.

Lecce-Verona GG

Altro giro, altra sfida che mette in palio punti importanti per distanziare la zona retrocessione. Lecce e Verona, rispettivamente 25 e 23 punti, hanno l’occasione di ottenere 3 punti preziosi contro una diretta concorrente. Una chance da non sbagliare. Scegliamo il segno GG.

Milan-Empoli MG 1-3 Casa

Il Milan viene dal 4-2 contro lo Slavia Praga che ha lasciato qualche strascico polemico e sfida l’Empoli, sconfitto nell’ultimo turno dal Cagliari, ma imbattuto nelle precedenti 6 gare. I rossoneri dovranno fare a meno di Leao, squalificato, e potrebbero fare un po’ di turnover. Preferiamo tutelarci con un Multi Gol 1-3 Casa dando fiducia all’attacco dei rossoneri, il terzo migliore della Serie A.

Juventus-Atalanta MG 1-3 Ospite

Altro big match di giornata. La Juventus cerca continuità dopo un periodo no: in questo senso, l’Atalanta non è sicuramente l’avversaria ideale da affrontare. L’incognita delle fatiche europee dei nerazzurri potrebbe influire. L’assenza di Vlahovic e l’atteggiamento difensivo dei bianconeri unito al periodo difficile dell’Atalanta (0 vittorie e 2 gol nelle ultime 3) potrebbe dar vita a una partita decisa da qualche episodio: scegliamo l’Under 4.5.

Fiorentina-Roma GG

Scorpacciata di gol in Europa League per entrambe: la Fiorentina ha battuto 3-4 il Maccabi Haifa, la Roma ha liquidato 4-0 il Brighton. Due squadre che vogliono giocare un calcio propositivo, segnano e cercano punti utili per un piazzamento europeo. Fiducia nel segno GG.

Lazio-Udinese 1X + Under 4.5

La Lazio chiude il 28ª turno di Serie A affrontando l’Udinese nel posticipo del lunedì. I biancocelesti, eliminati dalla Champions League, per tornare nell’Europa che conta devono recuperare 7 punti sull’eventuale 5° posto che grazie al ranking UEFA per nazioni potrebbe dare un pass extra per la nuova Champions League. Dopo due sconfitte consecutive, un terzo passo falso non è contemplato: scegliamo la combo 1X + Under 4.5.

Schedina Serie A: la multipla della 28ª Giornata

Napoli-Torino MG 1-3 Casa

Cagliari-Salernitana MG 1-3 Casa

Sassuolo-Frosinone GG

Bologna-Inter GG

Genoa-Monza Under 4.5

Lecce-Verona GG

Milan-Empoli MG 1-3 Casa

Juventus-Atalanta MG 1-3 Ospite

Fiorentina-Roma GG

Lazio-Udinese 1X + Under 4.5